Umwelt Montag, 15. Januar 2018, 08:31 Uhr

Den Winterspielen gehen die Orte aus

Durch den Klimawandel kommen immer weniger Orte infrage, in denen die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden können. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird es in nur noch acht der bisherigen 21 Austragungsorte kalt genug sein, sollte die Welt nicht drastisch CO 2 -Emissionen einsparen – herausfallen würden zum Beispiel Innsbruck und Oslo. Zu dem Ergebnis kommt die Studie eines internationalen Forscherteams, die im Februar in der Fachzeitschrift Current Issues in Tourism erscheinen soll – pünktlich zum Beginn der 23. Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar).

Selbst wenn die Weltgemeinschaft das Pariser Klimaabkommen erfüllt, kämen nur noch zwölf der 21 bisherigen Austragungsorte für die Olympischen Winterspiele infrage – den ausreichenden Einsatz moderner Beschneiungstechnik immer schon vorausgesetzt. Nicht mehr dabei wären etwa Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern, Vancouver in Kanada und Sotschi in Russland. Die Studie präzisiert Untersuchungen aus vergangenen Jahren, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen waren.

"Der Klimawandel verändert die Geografie der Olympischen Winterspiele", sagte Robert Steiger von der Universität Innsbruck, Mitautor der neuen Studie. "Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees über die Vergabe von Spielen wird immer schwieriger werden." Lag die Durchschnittstemperatur an den Austragungsorten zwischen den 1920er und 1950er Jahren laut Studie noch bei 0,4 Grad Celsius, stieg sie auf 3,1 Grad in den 1960er bis 1990er Jahren und auf 7,8 Grad bei den Winterspielen in diesem Jahrhundert.

Das liegt den Wissenschaftlern zufolge aber auch an der Vergabepraxis: Immer öfter kamen wärmere Regionen zum Zuge. So war die Vergabe der Winterspiele 2014 an den Schwarzmeer-Badeort Sotschi vielfach kritisiert worden. Tatsächlich gab es dann Probleme mit den Wetterbedingungen – trotz umfangreichem Kunstschnee-Einsatz mussten einige Trainingseinheiten in Sotschi ausfallen. Gegen diesen Trend stehen allerdings Pyeongchang 2018 und Peking 2022.

klimaretter.info/bra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus