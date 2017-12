Protest Dienstag, 26. Dezember 2017, 12:41 Uhr

Freisprüche für Ende-Gelände-Aktivisten bestätigt

Die Freisprüche für mehrere Klimaktivisten haben Bestand, bestägtigte nun nach mehrmonatiger Prüfung die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. Kürzlich hat die Staatsanwaltschaft hat ihre Bedenken gegen Urteile der Amtsgerichte Erkelenz und Grevenbroich zurückgezogen, wie die Rheinische Post berichtete.

Bei der Besetzung des Tagebaus Garzweiler im August 2015 setzte die Polizei Tränengas und Schlagstöcke ein. (Foto: Ende Gelände/Flickr)

Das Amtsgericht Erkelenz sprach vier Aktivisten des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Mai dieses Jahres frei. Nach Ansicht des Gerichts war der Tatbestand des Hausfriedensbruchs nicht erfüllt, da der Tagebau nur zu einer Seite mit einem Wall und Schildern abgesichert war, aber auf der Rekultivierungsseite war der Tagebau offen.

Vor mehr als zwei Jahren drangen hunderte Aktivisten und Aktivistinnen im Rahmen von "Ende Gelände" in den Tagebau Garzweiler ein und besetzten ihn vorübergehend. Eine Gruppe gelangte in die Nähe eines aktiven Schaufelradbagger 261, sodass Tagebaubetreiber RWE den Betrieb stoppte. Zwei weitere Fördermaschinen standen an dem Tag still. Hunderte Aktivisten waren von RWE aufgefordert worden, Unterlassungserklärungen zu unterschreiben. Sie würden sich damit verpflichten, kein Gelände von RWE mehr zu betreten. Etliche Aktivistinnen erhielten Strafbefehle, die sie auf Zahlung eines Strafgeldes verpflichteten. Doch nicht alle Aktivistinnen wollten den Vorwurf anerkennen, sie verweigerten deshalb die Zahlung und forderten Freispruch.

klimaretter.info/kir

