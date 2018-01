Politik Montag, 15. Januar 2018, 12:20 Uhr

"Die Energiebepreisung ist verkrustet"

Im Papier der Groko-Sondierer fehlt ein CO 2 -Preis, kritisiert der Chef der Deutschen Energieagentur (Dena) Andreas Kuhlmann. Ohne eine Neuordnung der Abgaben und Umlagen mit stärkerer Berücksichtigung der CO 2 -Emissionen werde Deutschland seine Klimaziele nicht schaffen, erziele die falsche Lenkungswirkung und bremse Innovationen.

Andreas Kuhlmann ist seit Mitte 2015 Geschäftsführer Dena in Berlin. Zuvor war der Physiker unter anderem beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der deutschen Botschaft in Stockholm sowie als Referent und Büroleiter im Europaparlament, im Bundestag und im Bundesarbeitsministerium tätig.

klimaretter.info: Herr Kuhlmann, sind Sie mit dem Ergebnis der Groko-Sondierer im Bereich Klimaschutz und Energiewende zufrieden?

Andreas Kuhlmann: Das Papier ist besser, als viele gedacht haben. Aber: Wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt, gibt es noch einiges zu tun, um die Klimaziele und eine integrierte Energiewende zu erreichen. Hier gibt es noch viele Leerstellen.

Deutschland droht weiterhin eine große Blamage. Das CO 2 -Ziel für 2020 ist gefährdet, denn minus 40 Prozent sind angesagt, aber 27 erst erreicht. Union und SPD wollen die Handlungslücke nun "möglichst schnell" schließen. Kann das überhaupt klappen?

Wenn wir ehrlich sind, galt das 2020er Ziel schon seit einigen Jahren nicht mehr als erreichbar, auch wenn es in den Wahlprogrammen der Parteien noch beschworen wurde. Es kommt nun darauf an, was in den geplanten Verhandlungen zu dem Maßnahmepaket dafür noch zusammenkommt. Wir alle sind aufgefordert, ambitionierte Ideen einzubringen.

Allerdings hat sich der Blick in der Klimapolitik schon länger ganz auf das Jahr 2030 gerichtet, viele Versäumnisse aus den vergangenen zehn Jahren sind ja auf die Schnelle nicht mehr zu reparieren.

Und wie sieht es dann mit dem Ziel für 2030 aus, das Union und SPD nun "auf jeden Fall erreichen" wollen?

Jetzt gilt es, die Parteien beim Wort zu nehmen: 55 Prozent CO 2 -Reduktion und 65 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 – das sind klare Bekenntnisse! Das heißt: Ab jetzt muss der CO 2 -Ausstoß jedes Jahr doppelt so stark abgesenkt werden wie im Schnitt seit 1990, dem Basisjahr. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsste sich deutlich beschleunigen und die Anstrengungen bei der Energieeffizienz auch. Man braucht dafür quasi ein Sofortprogramm, vieles müsste neu durchdacht werden. Aber das lohnt sich auch.

Warum?

Energiewende und Klimaschutz sind Fortschrittsprojekte. Sie schaffen Arbeitsplätze und Innovationen, sorgen für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik und helfen, unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden. Das dafür erforderliche Engagement kann man dem jetzigen Groko-Dokument sicher noch nicht entnehmen. Aber das kann ja noch kommen.

Der Kohleausstieg ist die kritischste Frage, die gelöst werden muss. Wann muss das letzte Kraftwerk abgeschaltet werden?

Das wird jetzt die geplante "Strukturkommission" klären müssen. Sie einzusetzen ist gut, denn da gibt es viele Fakten und Interessen zu berücksichtigen, etwa die Job-Perspektiven für die betroffenen Regionen. Klar ist aber: Nehmen wir die Ziele für 2030 ernst, dann heißt das: Kohle und Gas werden in zwölf Jahren bereits etwa ein Drittel weniger Strom produzieren und ihre CO 2 -Emissionen sich bis dahin halbieren müssen. Der Umbau des Kraftwerkparks wird sich also bereits in den nächsten Jahren massiv beschleunigen müssen.

Wann muss das letzte Kohlekraftwerk vom Netz?

Hierfür jetzt ein festes Datum zusetzen ist nicht zielführend. Wir müssen jetzt erstmal den Pfad für 2030 hinbekommen und die Diskussion in der Kommission abwarten.

Ist das sozialverträglich machbar?

Ich denke ja. Und das ist auch wichtig. Es geht darum, in den betroffenen Regionen neue Perspektiven für die Menschen zu schaffen. Energiewende bringt Strukturwandel mit sich, im Guten wie im Schlechten. Leider lässt sich das nicht immer genau übereinander bringen. Aber eine Energiewende, bei der die Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz und den ihrer Kinder haben, kann ich mir kaum vorstellen. Es wurde leider in den vergangenen Jahren versäumt, dieses Thema entschlossen genug anzugehen.

Was fehlt Ihnen in der Sondierungsvereinbarung?

Energieeffizienz kommt gar nicht vor. Merkwürdig auch, dass eine ambitionierte steuerliche Abschreibung für die energetische Sanierung von Häusern fehlt, die viel CO 2 -Einsparung bringen würde. Die haben im Wahlkampf ja alle gefordert. Zudem ist die Energiewende im Gebäudebereich, im Verkehr und in der Industrie insgesamt allenfalls angerissen. Und es fehlen noch Ideen, wie der nicht mehr zeitgemäße finanzielle und regulatorische Rahmen der Energiewende zu verbessern wäre. Aber es ist ja auch erst mal nur ein Sondierungspapier.

Die von der SPD ins Spiel gebrachten Themen Senkung der Stromsteuer und Einstieg in die CO 2 -Bepreisung kamen nicht durch ...

Darüber wird ganz sicher noch zu sprechen sein. Wir haben zusammen mit einer Gruppe von Energie- und Klimaexperten vor einigen Monaten dazu einen praktikablen Vorschlag gemacht. Ohne eine Neuordnung der Abgaben und Umlagen mit einer stärkeren Fokussierung auf CO 2 werden die Ziele nicht erreichbar sein. Der jetzige Rahmen ist verkrustet und innovationsfeindlich. Er hat die falsche Lenkungswirkung und muss dringend überarbeitet werden.

Viele in der SPD zweifeln, ob sie Koalitionsverhandlungen zustimmen sollen. Was würden Sie denen sagen?

Da zitiere ich mal Herbert Wehner: "Trotz alledem: Weiterarbeiten und nicht verzweifeln!" Das, was jetzt vorliegt, ist eine gute Grundlage. Man kann was daraus machen. Man muss es aber auch wollen.

Interview: Joachim Wille

