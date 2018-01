Politik Montag, 08. Januar 2018, 14:29 Uhr

Sondierer beerdigen Klimaziel

Nach dem Willen der Verhandler von SPD und Union soll das Klimaschutzziel für 2020 fallen. Es sei ohnehin nicht mehr zu halten. Die Opposition spricht von "klimapolitischem Rollback" und einer "Bankrotterklärung" für Merkel. Die Industrie ist dagegen zufrieden.

Von Jörg Staude und Benjamin von Brackel

Union und SPD wollen das Klimaziel für 2020 kippen. Das Ziel lasse sich nicht mehr halten, da klar sei, dass es nicht mehr zu erreichen sei, sollen Parteivertreter laut Medienberichten erklärt haben. Nun peile man an, Anfang der zwanziger Jahre auf ein Minus von 40 Prozent gegenüber 1990 beim CO 2 -Ausstoß zu kommen.

Die Groko-Verhandler schrauben das Klimaziel für 2020 zurück und wollen die Energiewende um ein paar Jahre in die Zukunft verschieben. (Foto: Crux/Wikimedia Commons)

Schon seit Monaten hatte sich angedeutet, dass Deutschland sein Klimaziel verfehlen würde. Zusammen mit dem Recherchenetzwerk Correctiv hatte klimaretter.info im September die Klimaschutz-Lücke aufgezeigt, und nachgezeichnet, warum das Klimaprogramm der Bundesregierung gescheitert ist.

2013 nahm sich die Bundesregierung vor, den jährlichen CO 2 -Ausstoß bis 2020 um 200 Millionen Tonnen zu reduzieren. Bis heute, nach etwas über der Hälfte der Strecke, sind erst 40 Millionen Tonnen geschafft. Bis 2020 müssten also noch 160 Millionen Tonnen eingespart werden. Das ist kaum noch zu erreichen.

"Klimapolitisches Rollback"

Festhalten wollen SPD und Union allerdings am Klimaziel für 2030, das im Gegensatz zum 2020er Ziel EU-weit rechtskräftig ist. Danach soll Deutschland 55 Prozent seiner Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 einsparen. Dieses Ziel soll nach dem Willen der Sondierer in Gesetzesform gegossen werden.

Die Opposition reagierte entsetzt: Von einem "klimapolitischen Rollback", sprach Lorenz Gösta Beutin von der Linksfraktion. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) breche ein zentrales Wahlversprechen. "Im Wahlkampf, vor der Bundestagswahl, aber auch auf großer internationaler Bühne auf dem UN-Klimagipfel in Bonn hatte die Regierungschef das Erreichen des nationalen Klimazieles zugesagt", erinnerte Beutin.

"Mit einer klimapolitischen Bankrotterklärung will die Groko weiterarbeiten", sagte der Grünen-Abgeordnete Oliver Krischer gegenüber klimaretter.info. "Mit der Aufgabe des 2020er Ziels wird das Scheitern der eigenen Klimapolitik offiziell eingestanden." Darüber hinaus kritisiert Krischer, dass von einer sofortigen Stilllegung der ältesten Kohlekraftwerke keine Rede mehr sei – in den Jamaika-Sondierungen hatte die Union noch den Kompromiss mitgetragen, 7.000 Megawatt Braunkohlekapazität bis 2020 stillzulegen.

Neues Ziel für 2030

Stattdessen wollen die Verhandler die Ökoenergie-Ziele anpassen: Bis 2030 sollen Sonne, Wind und Co 65 Prozent im Energiemix ausmachen – für dieses Jahr gab es bislang kein Ziel. Was den Kohleausstieg betrifft, soll es bei der Strukturwandelkommission bleiben, die laut Klimaschutzplan neue Perspektiven für die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen und der Lausitz aufzeigen soll.

Der Klimaexperte der Umweltstiftung WWF Michael Schäfer kritisiert ebenfalls, dass das Ergebnis der Sondierungsgruppe "weit" hinter das Wahlversprechen von Angela Merkel zurückfällt. Hier müsse die große Sondierungsrunde nachbessern. Schäfer findet aber positiv, dass die Verhandler "endlich ein Klimaschutzgesetz beschließen wollen und der Kohleausstieg zumindest durch eine Kommission auf die Tagesordnung der deutschen Politik kommt".

Zu den Berichten über die Aufgabe des Klimaschutzziels sagte Schäfer: "Das Ergebnis der Sondierungsgruppe kann Angela Merkel nicht reichen, weil es weit hinter ihr Wahlversprechen zurückfällt, das Klimaziel 2020 noch zu erreichen." Die große Sondierungsrunde müsse hier nachbessern. "Positiv ist, dass die Verhandler endlich ein Klimaschutzgesetz beschließen wollen und der Kohleausstieg zumindest durch eine Kommission auf die Tagesordnung der deutschen Politik kommt", so der WWF-Experte. Ein Ansatz zu einer wirksamen und ausreichenden CO 2 -Bepreisung fehle bisher.

BDI will Klimaziel aufschieben

Parallel zu den beginnenden Sondierungsverhandlungen warnte die Industrie vor einer ambitionierten Klimapolitik in Deutschland und plädierte dafür, das Pariser Klimaabkommen erst später zu erfüllen. Nationale klimapolitische Schritte seien kontraproduktiv, weil dann Produktion ins Ausland verlagert werde und der Strompreis weiter steige, erklärte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), laut Medienberichten. In der Energie- und Klimapolitik brauche es mehr Realismus und eine sachliche Debatte.

Das deutsche Klimaziel für 2020 sei nur noch schwer zu erreichen, sagte Kempf. Verantwortlich dafür seien auch veränderte Bedingungen wie der anhaltende Wirtschaftsaufschwung und die um zwei Millionen gestiegene Einwohnerzahl im Land. Zudem steige Deutschland, anders als seinerzeit geplant, 2022 aus der Atomkraft aus.

Der BDI-Chef sprach sich zwar nicht für eine Aufweichung des Ziels aus. Die Industrie stehe zum Pariser Klimaabkommen, dessen Ziele bezögen sich aber auf einen längeren Zeitraum. Für Mitte des Monats kündigte der BDI die Veröffentlichung einer großen Klimastudie an.

Die Zementindustrie profitiert besonders stark von den EEG-Rabatten, klagt aber wie andere energieintensiven Branchen über angeblich steigende Strompreise. (Foto: Heidelberg Cement/​Wikimedia Commons)

Auch in diesem Jahr können sich energieintensive Unternehmen indes weiter über massive Nachlässe bei der EEG-Umlage freuen. Insgesamt können rund 1.900 Unternehmen in Deutschland damit rechnen, im kommenden Jahr unter die sogenannte "Besondere Ausgleichsregelung" zu fallen und nur eine reduzierte oder gar keine EEG-Umlage zahlen zu müssen, hatte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) kürzlich mitgeteilt. Die Strommenge, für die die Rabatte beantragt wurden, stieg für 2018 sogar auf 114 Milliarden Kilowattstunden an. Im Vorjahr hatte die entlastete Strommenge bei 112 Milliarden und 2016 bei 113,5 Milliarden Kilowattstunden gelegen.

