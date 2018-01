Mobilität Donnerstag, 04. Januar 2018, 11:00 Uhr

Deutschland will auch lange Güterzüge

Bei vielen europäischen Nachbarn sind sie längst Standard: Güterzüge, die 740 Meter lang sind. Das Bundesverkehrsministerium will das deutsche Schienennetz nun nach langer Prüfung für sie fit machen. Gegenüber den klimaschädlicheren Lkw sind Güterzüge trotzdem noch stark benachteiligt.

Von Susanne Schwarz

Hier ist ein Überholgleis nicht lang genug, dort steht ein Signal an der falschen Stelle. Bislang scheitert der Transport von Gütern in Zügen mit einer Länge von 740 Metern in Deutschland an lauter kleinen Mängeln. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium Bauprojekte durchgewunken, die die ganzen winzigen Missstände beheben sollen. Das ergibt die Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des SPD-Abgeordneten Sören Bartol.

Deutschlands Schienennetz ist noch nicht auf normal große Güterzüge ausgerichtet. (Foto: Ingo Rickmann/​Wikimedia Commons)

So geringfügig die Defizite im Einzelnen sein mögen, so stark wirken sie sich zurzeit auf den Güterverkehr aus: Kommt der Zug an nur einem Punkt einer Strecke nicht durch, kann diese schließlich gar nicht befahren werden, auch wenn es nur um ein paar Meter Gleis geht. Nach Einschätzung des Lobbyverbands Allianz Pro Schiene kommen in Deutschland nur elf Prozent der Güterzüge auf die 740 Meter, die mittlerweile europäischer Standard sind.

Die Branche hatte deswegen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung am Bundesverkehrswegeplan 2030 entsprechende Änderungen vorgeschlagen, unterstützt von zahlreichen Umweltverbänden. "Die Maßnahmen bringen volkswirtschaftlich und klimapolitisch einen hohen Nutzen und sind zugleich wenig aufwendig", sagte Allianz-Pro-Schiene-Chef Dirk Flege. Der Bundesverkehrswegeplan hat zwar keine Gesetzeskraft, ist aber das Kerninstrument bei der Planung neuer Infrastrutktur im deutschen Verkehrswesen.

Prüfung dauerte Jahre

Die Prüfung des 740-Meter-Netzes zögerte das Verkehrsministerium allerdings hinaus. Der Bundesverkehrswegeplan ist mit all seinen bürokratischen Etappen längst beschlossene Sache, nämlich seit 2016. Damit man ihn schnell über die Bühne bringen konnte, schuf man damals eine Extra-Kategorie für etliche Vorschläge, deren Prüfung erst irgendwann später erfolgen sollte.

Diese Projekte wurden damit nicht wie die anderen in den vordringlichen oder den weiteren Bedarf eingeordnet, sondern standen als potenzieller Bedarf im luftleeren Raum. Es handelt sich ausschließlich um Schienen-Projekte. Immer noch sind nicht alle von ihnen geprüft. Im Falle des 740-Meter-Netzes steht der Beschluss nun mit einem Jahr Verspätung. Die Maßnahmen wandern sofort in den vordringlichen Bedarf.

Auf etwa 405 Millionen Euro schätzt das Ministerium die Kosten für das 740-Meter-Netz. Im Vergleich zu den Gesamtkosten des Bundesverkehrswegeplans sind das Peanuts: Rund 270 Milliarden Euro ist er insgesamt schwer. Die eine Hälfte der Summe wird bis 2030 für Fernstraßen und Autobahnen verbaut, während sich Schienen und Wasserwege die andere Hälfte teilen.

Die Bundesregierung verspricht seit Jahren, aus Klimagründen wieder mehr Güter auf die Schienen zu bringen. Das würde sich in der Tat lohnen: Pro Tonne und Kilometer setzt ein Lkw 101 Gramm Kohlendioxid frei, beim Zug sind es nur 23 Gramm. Züge haben zurzeit aber nur einen Marktanteil von rund 18 Prozent am Gütervekehr. Der Löwenanteil der Güter wird in Deutschland in Lkw auf den Straßen transportiert, nämlich 71,5 Prozent.

Lkw haben kürzere Dienstwege

Das liegt nicht nur an den Tücken des Schienennetzes, sondern auch an zahlreichen weiteren politischen Benachteiligungen. Die Lkw-Maut befand sich jahrelang im Sinkflug, während die Trassenpreise – sozusagen die Schienen-Maut – stiegen. Der Diesel, Kraftstoff für die Lkw, wird staatlich subventioniert. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern investiert Deutschland zudem kaum in Züge: Im Jahr 2015 flossen hierzulande pro Kopf 64 Euro in die Schieneninfrastruktur, während es etwa in der Schweiz 378 Euro waren – das Sechsfache.

Andere Investitionen in der Größenordnung der neuen Projekte werden auch nicht jahrelang begutachtet: Im Jahr 2015 beispielsweise machte die große Koalition einfach so 500 Millionen Euro für 6.000 neue Lkw-Parkplätze entlang der Autobahnen locker – völlig ohne Prüfung im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans.

Auch wenn sie lange darauf warten musste: Die Schienengüter-Branche geht davon aus, dass die neue Entwicklung beim Gütertransport per Zug helfen kann. "Damit wird ein wesentlicher Produktivitätshebel der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Zuglänge, deutlich verbessert", sagte Roland Bosch, Vorstandschef von DB Cargo. Das sieht auch der Leiter der Hamburger Hafenbahn, Harald Kreft, so: "Ein durchgängig auf 740 Meter ausgebautes Netz wird für die bereits gut ausgelasteten Züge vom Hamburger Hafen ins Hinterland aus dem Stand einen deutlichen Effizienzzuwachs generieren."

Der Transport von Menschen und Gütern auf der Straße ist heute günstiger als der auf der Schiene – vor allem wegen politischer Weichenstellungen. (Foto: Sebastian Terfloth/​Wikimedia Commons)

Für Dirk Flege von der Allianz Pro Schiene ist jetzt aber bei der Umsetzung der Pläne Eile angesagt. Der Trend gehe nämlich schon wieder weiter. "In Dänemark verkehren Züge von 835 Metern Länge, Frankreich plant ab 2018 bereits mit 1.000 Meter langen Güterzügen."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus