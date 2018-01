Meinungen Kommentar Montag, 08. Januar 2018, 16:30 Uhr

Es war einmal

DER KOMMENTAR:

Joachim Wille, Chefredakteur von klimaretter.info, über die Beerdigung des deutschen Klimaziels



Klimaschutzweltmeister Deutschland? Das war einmal. Nun droht er endgültig abzudanken. Und mit ihm die "Klimakanzlerin" Angela Merkel (CDU). Die Fach-Sondierer für eine neue Groko haben offenbar das CO 2 -Ziel für 2020 aufgegeben, und wenn diese Entscheidung von Merkel, Seehofer und Schulz abgenickt wird, ist er da – der Super-GAU der deutschen Klimaschutzpolitik.

Die Zielmarke einer 40-prozentigen Reduktion des CO 2 -Ausstoßes sei "aus heutiger Sicht" nicht mehr erreichbar, meinen die Sondierer, darunter die Regierungschefs von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Armin Laschet (CDU) und Stephan Weil (SPD). Das ist eindeutig falsch, wie Energieexperten vorgerechnet haben.

Es wäre nämlich noch zu schaffen, wenn eine Groko III endlich eine beherzte Kohle-Ausstiegspolitik machen und die Deckelung des Ökostrom-Ausbaus aufgegeben würde. Doch dazu haben die Sondierer offenbar nicht den Mut. Statt zukunftsträchtige Sektoren voranzubringen, wollen sie die überholten Energiestrukturen so lange wie möglich konservieren.

Natürlich wäre es nicht leicht, die Klimaschutz-Lücke noch zu schließen, schließlich sind erst 27 Prozent CO 2 -Minderung erreicht. Nur: Dass das so ist, haben die letzten beiden Merkel-Regierungen zu verantworten – schließlich sinkt der CO 2 -Ausstoß hierzulande bereits seit 2009 nicht mehr. Wenn eine neue Groko dieses Versagen nun auch noch als Plan verkauft, ist es mehr als peinlich. Es ist schlicht unverantwortlich.

Im Wahlkampf hieß es noch "man werde das schon schaffen" – nun hat Merkel wahrscheinlich ihr erstes Wahlversprechen gebrochen. (Foto: TckTckTck)



