Kolumnen Montag, 15. Januar 2018, 17:06 Uhr

Entwarnung für Spitzbergen

Der gute Wille

Es sieht aus wie Eis, es ist so kalt wie Eis, und es tropft wie Eis. Aber dieses Eis kann brennen. Die Rede ist von Methanhydrat. Die einen sehen darin die Energiequelle der Zukunft, die Kohle, Erdöl und Erdgas ersetzen kann. Die anderen fürchten es, weil das darin eingeschlossene Methangas den Klimawandel dramatisch anheizen würde, wenn es durch die Erderwärmung in großen Mengen frei würde. Methan ist bekanntermaßen ein starkes Treibhausgas, das zum Beispiel auch in Kuhmägen, Mülldeponien oder Reisplantagen entsteht.

Es sind gigantische Methanmengen, die in den Permafrostböden vor allem im Norden von Russland und Kanada sowie unter dem Meeresboden der Kontinentalabhänge lagern – hundertemal so viel, wie sich derzeit in der Atmosphäre befindet. Würden sie auch nur zum Teil freigesetzt, könnte das Weltklima durch einen galoppierenden Treibhauseffekt kippen. Denn schmelzen die Permafrostböden, gast ein Teil des darin gespeicherten Methans aus. Ebenso könnten höhere Temperaturen in den Ozeanen dazu führen, dass Methan ins Meer und dann die Atmosphäre abgegeben wird.

Für eine Region immerhin haben Wissenschaftler nun Entwarnung gegeben – für das Polarmeer vor Spitzbergen. Dort waren vor einigen Jahren Methanquellen am Meeresboden entdeckt worden, aus denen große Mengen des Treibhausgases entweichen. Man vermutete, dass die Erwärmung des Meerwassers dafür verantwortlich ist. Doch das hat sich nicht bestätigt. Ein Team, an dem auch das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (Geomar) in Kiel beteiligt war, konnte nachweisen: Die wahrscheinlichste Ursache sind Landhebungen, die bereits nach der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren begannen.

Die Hydrate lösen sich nämlich nicht nur bei höheren Temperaturen auf, sondern auch, wenn der Druck sinkt – und Letzteres ist vor Spitzbergen der Fall, bedingt durch das Abschmelzen der Eismassen. Die Region hat sich laut Geomar stärker gehoben, als der Meeresspiegel angestiegen ist, und so kam es zu einer Druckentlastung. Dieser Prozess läuft schon seit einigen Tausend Jahren und nicht erst seit dem Beginn des menschengemachten Klimawandels.

Generelle Entwarnung geben die Forscher allerdings nicht. Dass diese Erklärung auch für andere Methan-Gebiete in der Arktis oder in mittleren Breiten zutrifft, sei nicht gesagt. Um das zu klären, brauche es noch mehr Forschung. Und selbst wenn, die tauenden Permafrostböden sind ja noch eine ganz andere Sache ...

Nicht immer ist das Klima schuld: Nacheiszeitliche Prozesse sind verwantwortlich für die Freisetzung von Methan am Meeresboden vor Spitzbergen. (Foto: Jerzy Strzelecki/​Wikimedia Commons)

Joachim Wille ist Chefredakteur des Online-Magazins klimaretter.info

