Fotostrecke Aktuell Dienstag, 26. Dezember 2017, 13:58 Uhr

2017: Der Jahresrückblick in Bildern

Seite 1 von 18

Der CO 2 -Gehalt der Atmosphäre erreicht 2017 neue Höchststände, während an den Polen die Eisflächen schrumpfen. Heftige Tropenstürme suchen im Spätsommer die Karibik heim. Der neue US-Präsident Donald Trump kündigt den Paris-Vertrag auf und löst eine Welle des Protests aus. Auf dem UN-Klimagipfel, den erstmals ein kleiner Inselstaat leitet, verkünden Städte, Bundesstaaten und Unternehmen aus den USA: "Wir sind noch dabei!" Bei der Bundestagswahl in Deutschland ist Klimapolitik nur ein Randthema und spaltet Union, FDP und Grüne bei den Sondierungsverhandlungen. Ein Jahresrückblick in Bildern.

Von der klimaretter.info-Redaktion

Zum Weiterlesen klicken Sie bitte auf das Bild oder auf "Weiter"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus