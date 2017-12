Forschung Mittwoch, 27. Dezember 2017, 13:56 Uhr

Landnutzung treibt Klimawandel

Die Nutzung von Grasland und Wäldern für die Wald- und Weidewirtschaft wirkt sich sehr viel stärker aufs Klima aus als bislang bekannt. Die Bewirtschaft trägt deutlich zur Reduktion der Kohlenstoffbestände in der Vegetation und damit zur Freisetzung von Kohlendioxid bei. Das geht aus einer Studie von Wissenschaftlern der Alpen-Adria-Universität hervor, die im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde. Die Forscher fordern, den Klimaeffekt von Landnutzungsänderungen bei den Diskussionen um eine Ausweitung der Biomassenutzung für den Klimaschutz stärker zu berücksichtigen.

Kein Wald, sondern eine Agroforstplantage. Solche Landnutzungen tragen auch zur Freisetzung von Kohlendioxid bei. (Foto: Susanne Götze)

Den Berechnungen der Forscher zufolge bindet die Vegetation global aktuell rund 450 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Ohne jegliche Landnutzung durch den Menschen könnten es theoretisch 916 Milliarden Tonnen sein. Mehr als die Hälfte des Kohlenstoffs wird durch die Abholzung von Wäldern oder andere Landnutzungen - zumeist für landwirtschaftliche Zwecke - abgebaut. Aber auch, wenn Wälder und Grasland nicht verschwinden, sondern durch den Menschen genutzt werden, wird Kohlendioxid frei. Die Wissenschaftler schätzen diesen Anteil auf 42 bis 47 Prozent. Zwei Drittel hiervon entfallen auf die Waldnutzung, für ein Drittel ist die Weidewirtschaft verantwortlich.

"Diese Effekte wurde bis dato drastisch unterschätzt und daher in globalen Studien und Modellen kaum berücksichtigt", sagte Studienautor Karlheinz Erb vom Institut für Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universiät. "Unser Ergebnis zeigt aber, dass sie massiv sind." Die Forschungsergebnisse legten nahe, dass ein Stopp der Abholzung zwar essentiell, aber nicht ausreichend sei, um den Klimawandel abzumildern. "Es geht darum, den Fokus vom Schutz von Waldflächen zum Schutz von Waldfunktionen, inklusiver der Kohlenstoffbestände, zu verschieben", so Erb.

Relevant sind diese Forschungsergebnisse vor allem für die künftige Rolle der Biomassenutzung beim Klimaschutz. Zwar kann Biomasse fossile Energieträger ersetzen und so helfen, Treibhausgasemissionen zu verringern. Gleichzeitig aber könne dies zu "beträchtlichen Treibhausgasemissionen von bewirtschafteten Flächen führen", so die Forscher. Die Nutzung von Bioenergie sei nicht in jedem Fall klimaneutral. Wichtig ist diese Erkenntnis auch, um den Nutzen der BECCS-Technologie für den Klimaschutz zu berechnen. Bei BECCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) sollen im großen Stil Baum-Plantagen angelegt werden, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen. Diese Modell-Berechnungen könnten zu falschen Schlüssen führen, wenn Landnutzungseffekte jenseits der Abholzung weiterhin keine Berücksichtigung finden, warnen die Wissenschaftler. "Unsere Studie zeigt, dass Landnutzungsstrategien zur Bekämpfung oder Abschwächung des Klimawandels ein sehr besonnenes und vorsichtiges Vorgehen brauchen", sagte Erb. "Simple, allzu simple Strategien können leicht nach hinten losgehen, oder aufgrund der großen Unsicherheiten mehr Schaden als Nutzen anrichten." Umweltschützer kritisieren BECCS auch wegen der negativen ökologischen Folgen der Technologie.

