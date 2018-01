Ernährung Montag, 15. Januar 2018, 13:48 Uhr

Bündnis fordert mehr Mut zur Agrarwende

Mehr Mut für eine ambitionierte Agrarwende fordern die mehr als 50 Verbände und Initiativen, die die diesjährige "Wir haben es satt!"-Demonstration am kommenden Samstag (20. Januar) in Berlin organisieren. Die deutsche Agrarpolitik gebe derzeit ein fatales Bild ab, kritisierte das Bündnis heute in der Bundeshauptstadt. Dazu gehörten der verhängnisvolle Einsatz von Glyphosat, die Überdüngung, die das Grundwasser ruiniere, sowie die Agrar-Exporte, die das weltweite Höfesterben beschleunigten. Auch fehle die Unterstützung der bisherigen Bundesregierung für die Bauern beim Pestizid-Ausstieg und beim Umbau der Ställe zu artgerechter Tierhaltung.

Das Ausbringen der Gülle gefährdet vielerorts das Grundwasser, das immer häufiger aufwendig von Nitraten befreit werden muss – der Gülle-Notstand ist bundesweit schon eingetreten. (Foto: Schulze von Glaßer)

Zwar zeigt das Sondierungspapier von CDU, SPD und CSU nach Ansicht des Bündnisses, dass der Protest der letzten Jahre endlich wirke, messbare Ziele sowie Finanzierungspläne fehlten in dem Dokument aber vollkommen. "Wir haben es satt!"-Sprecher Jochen Fritz forderte von einer neuen großen Koalition nicht nur klare politische Vorgaben, sondern auch einen Personalwechsel.

Der noch amtierende Agrarminister Christian Schmidt (CSU) habe vier Jahre lang bewiesen, dass er nur ein "Ankündigungsminister" sei. Das "Glyphosat-Fiasko" zeige, dass ihm Konzerninteressen wichtiger seien als der Wille der Bevölkerung. "Mit leeren Versprechungen kommen wir nicht weiter, daher muss die nächste Regierung das Ministeramt neu besetzen", verlangte Fritz.

Erstmals beteiligt sich in diesem Jahr der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) an der Großdemonstration. Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer für Wasser und Abwasser bei dem Lobbyverband, ist als Redner vorgesehen. Die Überdüngung der Felder gefährde das Grundwasser, sagte Weyand am heutigen Montag. Notwendig sei ein Düngerecht, das einen nachhaltigen Gewässerschutz sichere. "Wir müssen weg von der industriellen Landwirtschaft", so der BDEW-Mann.

Der BDEW ist aber nicht Teil des Aktionsbündnisses. Den Anknüpfungspunkt für den Auftritt Weyands als Redner habe die Mitte 2017 vom BDEW initiierte Petition "Stoppt die Gülle-Verschmutzung" geschaffen, hieß es. Diese ist bislang von knapp 9.000 Unterstützern mitgezeichnet worden.

klimaretter.info/jst

