Ökoenergien bald billiger als Kohle, Öl, Gas

Angesichts des drastischen Preisverfalls dürften die erneuerbaren Energien in nur wenigen Jahren billger werden als die fossilen Energien. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien Irena. Demnach sind seit dem Jahr 2010 die Kosten für die Stromproduktion bei der Photovoltaik um fast drei Viertel zurückgegangen, bei der Windenergie an Land um fast ein Viertel. Der Trend dürfte laut den Autoren auch über das Jahr 2020 hinaus anhalten.

2017’s average levelised cost of electricity from utility-scale renewables fell to within the range of fossil fuels for almost all sources https://t.co/QwseYRdHBB #IRENA8A pic.twitter.com/qVGacqmiHY