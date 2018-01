Energie Sonntag, 14. Januar 2018, 16:16 Uhr

Windkraft mit Delle muss nicht sein

Geht es nach den Groko-Sondierern, werden 2019 und 2020 insgesamt 4.000 Megawatt Wind- und Solarstrom zusätzlich ausgeschrieben. Wer sich da fragt, ob so schnell überhaupt genügend Projekte in der Schublade sind, dem antwortet die Windbranche schon mal mit Ja.

Von Jörg Staude

Wenn Umweltpolitiker jetzt das 28-seitige finale Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD auseinandernehmen, taucht auf der Haben-Seite das neue Ökostrom-Ziel auf. Bisher gilt: Strom aus erneuerbaren Quellen soll 2035 einen Marktanteil von 55 bis 60 Prozent haben. Dieses Ziel wollen die Großkoalitionäre auf 65 Prozent anheben - und zwar schon für das Jahr 2030.

Die Aussichten für den Ökostrom-Ausbau haben sich überraschend verbessert, doch noch sind die zusätzlichen Projekte nicht in trockenen Tüchern. (Foto: Vindvet)

Damit das in zwölf Jahren auch was wird, schlägt das Sondierungspapier eine Sonderausschreibung von je 4.000 Megawatt Photovoltaik und Windenergie an Land sowie einen "Offshore-Windenergiebeitrag" von bis zu 2.000 Megawatt vor, von denen jeweils die Hälfte in den Jahren 2019 und 2020 ausgeschrieben werden soll.

Den Vorschlag haben, wie zu hören ist, besonders die SPD-Verhandler in der Energiearbeitsgruppe, Stephan Weil und Matthias Miersch, vertreten. Und die ansonsten so energiewendekritischen Unionisten um Thomas Bareiß hatten nichts dagegen. Die Begründung, dass unter anderem wegen der kommenden E-Mobilität einfach mehr Ökostrom gebraucht wird, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Bareiß hat seinen Wahlkreis in Baden-Württemberg und weiß, was Autokonzerne wie Daimler so brauchen.

Stellt sich allerdings die Frage, wo angesichts der langen Vorlaufzeiten gerade für Windkraft-Investitionen diese Sonder-Megawatt herkommen sollen. Da trifft es sich ausnehmend gut, dass der Bundesverband Windenergie (BWE) Ende letzter Woche – wohl nicht ganz zufällig – eine Kurzstudie vorlegt. Deren Zweck: zu klären, wie viele Projekte die Windbranche gerade in der Pipeline hat, um die für 2019 "absehbare Zubaudelle" abzufedern.

Die mit der Studie beauftragte Beratungsfirma Enervis kommt zum Ergebnis, dass sogar schon ab 2018 ein zusätzliches Angebot von etwa 5.500 Megawatt Windkraft zur Verfügung steht. Selbst wenn man 2019 hinzunehme, sei immer noch ein "deutlicher Angebotsüberhang" zu erwarten, der auch für genügend Wettbewerb in den Ausschreibungen sorgen würde.

Der BWE selbst hält zusätzliche Ausschreibungs-Volumen von 1.500 bis 2.000 Megawatt für 2018, für 2019 und folgende Jahre für realistisch. Für BWE-Präsident Hermann Albers sind zusätzliche Ausschreibungen sind nicht nur "praktisch möglich", sondern auch "dringend notwendig", wenn man eine Ausbaudelle bei Wind an Land 2019 und 2020 vermeiden wolle.

Hintergrund sind die verkorksten Ausschreibungen

Dass die Branche einiges an fertigen und auch mit einer Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ausgestatteten Projekten auf Halde hat, liegt auch am Ausschreibungsregime 2017. Im vergangenen Jahr waren 2.700 von 2.800 per Ausschreibung vergebenen Wind-an-Land-Megawatt an Bürgerenergie-Gesellschaften gegangen – vor allem an solche, die der Bürgerenergie nur auf dem Papier Genüge tun.

Die "Bürger"-Gesellschaften gewannen die Ausschreibung, beschwerte sich die Branche letztes Jahr, weil sie keine BImSchG-Genehmigung vorlegen mussten und für den Bau der Anlage bis zu viereinhalb Jahre Zeit haben. Deshalb konnten diese "Bürger"-Firmen auch mit konkurrenzlos niedrigen Erzeugungskosten für den Strom aus neu entwickelten Anlagen kalkulieren. Diese werden aber erst ab 2020 zur Verfügung stehen.

Die Windbranche hat also jede Menge Projekte in der Schublade, die startklar sind, aber in unfairen Ausschreibungen verloren haben. Die Bewerber, die dort gewonnen haben, wollen die Anlagen aber noch gar nicht bauen – es droht die erwähnte "Zubaudelle" ab diesem Jahr.

Damit die Delle ausgebügelt werden kann, reicht es aber nicht, nur zusätzliche Megawatt auszuschreiben. Denn es könnten ja wieder die "falschen" Projekte gewinnen. Zwar sind die Sonderregeln für die Bürgerenergie für die ersten beiden Wind-an-Land-Ausschreibungen in diesem Jahr ausgesetzt, ab der dritten aber sollen sie wieder gelten – und womöglich auch für die nach Groko-Willen zusätzlichen Ausschreibungen.

Der BWE verlangt deswegen, dass die Vorlage einer BImSchG-Genehmigung für alle Ausschreibungen 2018 und 2019 vorgeschrieben wird, auch für Bürgerenergie. Andere Gebote sollten nicht zugelassen werden.

Die Groko-Sondierer haben die Erneuerbaren-Ziele angehoben, aber bis die neuen Anlagen gebaut werden, muss noch einiges passieren. (Foto: Marco Barnebeck/​Pixelio)

Dazu muss das EEG novelliert werden. Weil der Bund dafür derzeit als Regulierer ausfällt, wollen Bundesländer in die Bresche springen. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sollen auch schon, wie inzwischen bekannt wurde, entsprechende Gesetzesinitiativen im Bundesrat planen. Wenn der Bundestag die dann absegnet, kann man die Bundesregierung möglicherweise elegant umschiffen.

